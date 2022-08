Scomparsa Gorbaciov, il cordoglio della Repubblica di San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

31 Agosto 2022

Gorbaciov a San Marino.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri di San Marino "si unisce all'unanime cordoglio tributato per la scomparsa di Michail Gorbaciov, ultimo Presidente dell'Urss, indiscutibile leader del secolo scorso e promotore dei più significativi accadimenti che hanno caratterizzato la storia più recente. Un uomo lungimirante e riformatore, instancabile promotore dei percorsi di pace, convinto sostenitore dei processi di cambiamento e dei principi di indipendenza e di libertà". Lo si legge in una nota della Repubblica. "Di Gorbaciov si richiama la sua visita sul Titano, avvenuta il 13 novembre 1994 quando fu ricevuto in Udienza privata dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Renzo Ghiotti e Luciano Ciavatta. In tale occasione, lo stesso leader russo ebbe a dichiarare: 'Sono qui perché mi interessa molto approfondire la conoscenza della democrazia di San Marino, una Repubblica che conserva i valori più antichi della libertà e che resta fedele ai valori della democrazia". Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, "nell'esprimere sentimenti di partecipata commozione, richiama la grave perdita di una personalità che ha ridefinito l'assetto politico e geopolitico internazionale, profondendo instancabilmente i principi del dialogo sereno, aperto e fruttuoso che hanno caratterizzato la sua convinta 'Perestroika'".