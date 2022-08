Calcio RSM, il San Giovanni pur ringiovanito ha ambizioni di playoff

Sport

Repubblica San Marino

| 14:10 - 31 Agosto 2022

Il presidente Massimiliano Venturi.

Non c’è due senza tre, il San Giovanni si presenta ai nastri di partenza del campionato che scatterà nel week end con l’obiettivo dei terzi playoff consecutivi. A 72 ore dall’esordio con il Pennarossa è il presidente Massimiliano Venturi a fare le carte alla nuova stagione, come da costume senza nascondersi né facendo voli pindarici.



Che San Giovanni si presenta ai nastri di partenza? Come avete agito sul mercato?

“Iniziamo il campionato con una squadra molto ringiovanita e una rosa in cui si è allargata la forbice dei possibili titolari. Siamo soddisfatti di quanto siamo riusciti a fare e il gruppo ha lavorato abbastanza bene anche in fase di preparazione, pur con qualche ‘inciampo’ fisico naturale: Serafini dovrà stare ad esempio ai box ancora una ventina di giorni e all’inizio non avremo neanche Greppi perché in ferie dopo l’estate di lavoro”

La conferma dello staff tecnico è un buon punto di ripartenza.

“Lo scorso anno ci siamo trovati benissimo sia sul profilo tecnico che umano: i tre dello staff sono per noi la perfezione sia come persone che per il ruolo che occupano in una realtà come la nostra e vogliamo dare un segnale di continuità e programmazione per il futuro”.

Che campionato si aspetta dai suoi ragazzi e non solo? Favorite? Sorprese?

“Ci sono sempre quelle cinque-sei squadre che fanno un campionato a parte visto quello che investono (Tre Fiori, Fiorita, Virtus, Folgore e Tre Penne), quest’anno vi si è aggiunta la Cosmos che dopo stagioni tranquille ora gioca per vincere. Le piccole si sono rinforzate tutte e sarà una battaglia ogni domenica”.

Quale è l’obiettivo del San Giovanni?

“Allenarsi bene ogni settimana per la partita e giocarsela con tutti. Siamo meglio di un anno fa, con un ottimo gruppo di ragazzi che ha voglia di stare insieme ed entusiasmo e vogliamo confermarci nel lotto di squadre che farà la seconda fase”.

Il rafforzamento societario come prosegue?

“Eros Tommasi ha appeso le scarpe al chiodo e sarà l’accompagnatore ufficiale, ma per il resto siamo ancora un po’ indietro: auspichiamo che qualcuno arrivi a darci anche un supporto finanziario”.



LA ROSA



PORTIERI

Conti Andrea (2002), De Angelis Mirco (2000), Nigro Manuel (2004)

DIFENSORI

Angelini Luca (1989), Bardecchia Andrea (2004), Celli Andrea (1996), Conti Giacomo (1999), De Biagi Alex (2000), Giambalvo Alessandro (2003), Giuliano Alex (1999), Sartini Stefano (2000), Senja Enea (1999), Serafini Manuel (1999)

CENTROCAMPISTI

Berardi Federico (1997), Boldrini Francesco (1995), Corinti Andrea (1998), Della Croce Gabriele (2000), Lisi Kevin (2001), Morini Massimiliano (2004), Strologo Giulio (1991)

ATTACCANTI

Bruma Mihail (1995), Greppi Simone (2001), Montebelli Lorenzo (1999), Sartini Nicola (1999).

STAFF TECNICO

Allenatore Marco Tognacci Collaboratore tecnico Roberto Lisi Preparatore dei portieri Andrea Antico Vice Massimo Dolcini.