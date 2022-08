San Marino celebra l'anniversario della sua fondazione

Eventi

13:14 - 31 Agosto 2022

La Repubblica di San Marino celebra sabato 3 settembre l'anniversario di fondazione (301 d.C.) con un ricco programma che vedrà coniugare tradizione, musica, spettacoli. Già dalla sera precedente si rinnoverà l'appuntamento con la Galleria Nazionale che proporrà 'Notturno in Galleria', una doppia visita guidata alle opere esposte, alle 20 e alle 22. Inoltre l'1 e il 2 settembre, dalle 10.30 a tarda notte, il Campo Bruno Reffi ospiuterà 'RAPublic vol.II/Hip Hop Music Festival', manifestazione dedicata alla musica giovane con workshop, contest, musica live concerti e Dj set. Sempre al campo Reffi (o al teatro Concordia in caso di maltempo) sabato sera il flautista Andrea Griminelli, accompagnato da Octa Jazz Quartet, si esibirà in un omaggio al cinema italiano, eseguendo musiche di Ennio Morricone e Nino Rota. La giornata di sabato propone numerosi eventi fra tradizione e spettacolo: dalla cerimonia dell'alzabandiera alla Messa solenne nella basilica del Santo alla presenza dei Capitani Reggenti, dal Palio delle Balestre Grandi - che decreterà il miglior tiratore sammarinese tra i rappresentanti dei nove Castelli della Repubblica - al concerto della Banda militare della Repubblica. A concludere i festeggiamenti saranno i tradizionali fuochi d'artificio.