Motomondiale, a Misano non manca l'appuntamento con Dedikato

Eventi

Misano Adriatico

| 12:54 - 31 Agosto 2022

Immagine dalla scorsa edizione.

Con il Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini torna anche Dedikato, il grande contenitore di eventi collaterali che Misano Adriatico, fulcro della tre giorni del Motomondiale, mette in campo per raccontare il territorio e la sua passione per le due ruote.



Teatro principale della proposta, che si concentrerà nelle giornate di venerdì e sabato è l'Arena 58, dove si sfideranno moto e auto a colpi di drifting e traversi, mentre nell'area adiacente al parcheggio delle poste sarà possibile assistere al Circus Trial Tour, un freestyle che lascerà tutti con il fiato (e le ruote) sospese in aria.



In occasione di Dedikato Misano Adriatico diventerà un vero e proprio museo a cielo aperto con stand e allestimenti rappresentativi dei concessionari di moto più importanti del territorio.



Da non perdere la parata di moto storiche sul lungomare di Misano, a cura del Moto Club di Misano, un appuntamento ormai fisso di Dedikato, in programma sabato 3 settembre alle 18:35 in Piazza della Repubblica.



Altro appuntamento che regalerà emozioni e risate è il talk show "Burdel da Corsa", in programma venerdì 2 settembre alle 21:00 in Piazza della Repubblica. Boris Casadio, speaker ufficiale del Misano World Circuit e voce autorevole del mondo dei motori, racconterà la passione del territorio per le moto insieme ai "pilotini e pilotoni" che ne sono testimonial.



A concludere un weekend di adrenalina e divertimento saranno, sabato, il concerto della band Revolution, che farà ballare Piazza della Repubblica con la sua musica anni '70 e '80, e il grande spettacolo pirotecnico in programma alle 23:45.