Il mare e i suoi sapori a Bellaria, torna ‘Il gusto del Porto’

| 12:49 - 31 Agosto 2022

Si terrà questo weekend, nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 settembre, l’attesissima festa a Bellaria Igea Marina dedicata al mare e ai suoi sapori. “Il Gusto del Porto” per due serate a partire dalle ore 19.00, riporterà per le vie del porto canale di Bellaria Igea Marina tante specialità di pesce della tradizione culinaria romagnola.

Gli stands saranno a cura di: Fondazione Verdeblu, Protezione civile, Proloco, Circolo Diportisti, Circolo Nautico, Associazione Alta Marea, Viv’Igea e Associazione sportiva Cinghiali di mare; la proposta sarà inoltre arricchita anche dai menù alla carta e gli aperitivi delle attività e ristoranti limitrofi.



Gli ospiti potranno vivere l’atmosfera del porto canale, in un percorso gastronomico alla scoperta della cucina marinaresca e dei prodotti del mar Adriatico, accompagnati dalla musica dei diversi punti spettacolo presso i quali si esibiranno: il dj Andrea Mattei di Radio M2O; Benji Soul Trio; Darma Trio; Manuela Evelyn Prioli jazz quartet; Monia Angeli e Stefano Nanni; Tacaband; Scariolanti e l’Orchestra giovanile InArte diretta da Ilaria Mazzotti.



Sabato 3 settembre alle ore 16.00, sempre a partire dal porto canale su via Rubicone, salperà la Dream Boat per la sua festa di chiusura.

Dopo una stagione di aperitivi itineranti e dj set che hanno fatto ballare e divertire tutta la costa di Bellaria Igea Marina, come una grande discoteca sul mare, la motonave Dream Boat festeggerà la sua ultima uscita per l’estate 2022 con ingressi al prezzo speciale di € 10.00