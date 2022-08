Voci nei chiostri, concerti corali nei luoghi preziosi delle città

Attualità

| 11:23 - 31 Agosto 2022

Coro Ad Maiora.



Un settembre di grandi concerti è quello che propone la XVI Rassegna Corale estiva “Voci nei Chiostri”, manifestazione che in totale fa esibire 43 cori, in 36 concerti (raddoppiati rispetto alla edizione precedente) allestiti in numerosi e suggestivi luoghi, distribuiti su 8 province della Regione Emilia-Romagna, e nell’arco di quattro mesi fino a tutto settembre 2022.



“La musica corale è sempre risuonata nei chiostri e nei cortili, spazi annessi a luoghi dedicati al culto dell’anima o al vivere civile. Da qui è nata l’idea di organizzare una rassegna di cori - afferma con soddisfazione il Presidente di AERCO (Associazione Emiliano - Romagnola Cori), il riminese Andrea Angelini – Dopo l’edizione 2020 completamente virtuale, realizzata grazie all’invio di video da parte degli stessi cori, e il ritorno in presenza della scorsa edizione, quest’anno «Voci nei Chiostri» ritorna con un cartellone ancora più ampio e articolato, per numero di formazioni, di concerti e di proposte musicali. La rassegna 2022 è, dunque, un tangibile, intonato segno di ripresa e un bel modo di ricominciare dopo l’emergenza pandemica”.



Con la direzione artistica di Gianluigi Giacomoni, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e da alcune Amministrazioni Comunali, “Voci nei Chiostri” è una rassegna ormai tradizionale e molto attesa dal pubblico.



Il fascino dell’antico e la preziosità dei luoghi invitano facilmente all’ascolto, nelle sere d’estate in cui è piacevole uscire per godersi la sera.



L’intento della rassegna è di far conoscere ed apprezzare il patrimonio artistico e architettonico della città unitamente all’opportunità di ascoltare le realtà corali presenti sul territorio.



Numerosi e diversi per tipologia di repertorio (sacro e profano, antico e moderno) i cori che saranno protagonisti dei tanti eventi in ben otto province della Regione: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Rimini.

La parte del leone nella kermesse la recita Bologna con 10 concerti. Segue Rimini con 7, Piacenza e Reggio Emilia 4, Parma 2, Ferrara, Forlì-Cesena e Modena con 1.

Il prossimo appuntamento è il 3 Settembre (ore 21), con il doppio concerto dell’Ensemble vocale Neuma e del coro Ad Maiora presso la Chiesa di S.Benedetto (via dell'Indipendenza 64, Bologna). Il link: www.vocineichiostri.it dà accesso alla pagina contenente tutte le informazioni sulla rassegna 2022.



CORO AD MAIORA Formato da ragazze e ragazzi tra i 20 e i 35 anni, il coro, proprio come una artigianale “bottega della voce”, coltiva il suo amore per la coralità attraverso lo studio di brani di epoche e stili diversi, dal medioevo ai giorni nostri, dal repertorio colto alla musica etnica. In quest’ottica di crescita a tutto tondo, è stato “coro laboratorio” al “Progetto Chorus”, corso di formazione per direttori di coro, organizzato dalla Corale Euridice di Bologna, con la Dir. Artistica del M° P. P. Scattolin (2013 e 2014). Ha all’attivo oltre 50 concerti in Italia e due trasferte a Cracovia (Polonia 2014 e 2017). Dal 2012 si avvale della collaborazione della cantante Stefania Martin, in qualità di vocal coach, e fa parte, da settembre del 2018, di Mikrokosmos APS. Fin dalla sua fondazione è diretto dal M° Michele Napolitano.