Montegridolfo, gli appuntamenti per celebrare la Liberazione

Montegridolfo

| 10:50 - 31 Agosto 2022





Per celebrare il 78° anniversario della Liberazione l'amministrazione comunale di Montegridolfo ha organizzato una significativa serie di appuntamenti che si concentreranno sabato 3 settembre.



Alle ore 15.30 all'interno del progetto "Una boccata d'arte", viene proposta una passeggiata esperenziale che partirà dal Castello di Montegridolfo e unirà l'arte al paesaggio, l'ambiente alla storia e al vivere della Comunità Il tutto stimolato dall'artista internazionale Diana Policarpo che per il piccolo borgo della Valconca ha realizzato un'opera d'arte materiale -"Portal"- dove nella sua sintesi, si rilegge la bellezza delle peculiarità montegridolfesi, poi svelate dal meta progetto sensoriale "Hyperbolic Dreams" e dalla visita ai rifugi della Seconda Guerra Mondiale.



Alle 17.30 al Museo della Linea dei Goti, incontro con Francesco Caucci dell'associazione Linea Gustav Fronte del Garigliano con una conferenza dal titolo "Tra due fuochi: gli urbicidi sul fronte del Garigliano". Il giovane Caucci (ha solo 17 anni) porterà alla luce gli eventi che si sono svolti lungo alla Linea Gustav con un particolare focus sul tema dell'urbicidio delle comunità come Castelforte, Cassino e il bombardamento dell'Abbazia di Montecassino. Il tema suggerito dal presidente del comitato scientifico del Museo della Linea dei Goti Alessandro Agnoletti, sviluppa un importante parallelismo con la devastazione di Rimini e di tante comunità lungo la Linea Gotica con degli approfondimenti sulla distruzione del patrimonio culturale.



Alle ore 21.00 al Giardino degli ulivi di Palazzo Viviani il concerto "Raccontare la Pace" con l'Orchestra dei fiati del Corpo Bandistico di Mondaino, il Coro Lirico "Perla Verde" di Riccione e la partecipazione del soprano Camilla Pacchierini e il tenore Raffaele Balducci. Il programma propone brani di Mozart, Frank, Verdi, Rossini e Morricone. Musiche ed arie molto popolari che ci accompagneranno a vivere la Pace come valore assoluto.