Eventi

Morciano

| 10:11 - 31 Agosto 2022

Gilberto Gattei.



L'estate di Morciano di Romagna non si ferma. Sabato 3 settembre arriva l'appuntamento con Morciano Rewind 80: un tuffo nelle indimenticabili atmosfere degli Anni Ottanta, tra musica, divertimento, il rombo dei veicoli d'epoca e oggettistica vintage. A partire dalle ore 16 in via Bucci: esposizione di veicoli, oggetti d'epoca, street food, discoteca live con dj Gilberto Gattei. L'evento è organizzato dalla Scuderia Automobilistica Morcianese con il patrocinio del Comune di Morciano di Romagna.