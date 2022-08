Rimini, ex primario rianimazione Nardi presenta il suo ultimo libro

Attualità

Rimini

| 09:11 - 31 Agosto 2022

Giuseppe Nardi.



L'ex primario del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Infermi di Rimini, Giuseppe Nardi, presenterà il suo ultimo libro sabato prossimo (3 settembre), al bagno 41 Lucio. Volontario in un ospedale del Madagascar, Nardi ha raccontato la sua esperienza nel libro "Viaggio in un mondo senza tempo", che sarà presentato nella cornice del bagno 41 a partire dalle 18. I proventi dell'opera saranno devoluti in beneficenza, così come avvenuto in occasione del precedente libro, "Tu porterai il tuo cuore", che raccoglieva i messaggi scambiati all'interno dell'equipe di medici e infermieri del reparto guidato da Nardi, durante la prima ondata del Sars-CoV-2.



La serata, organizzata da Marina Lido (realtà che unisce gli stabilimenti balneari dal 38 al 44), prevede a seguire anche "Musiche in concerto", evento sempre a ingresso gratuito, protagonista l'orchestra giovanile di Cremona. Gli organizzatori evidenziano: "Noi imprenditori balenari non ci limitiamo ad affittare ombrelloni e lettini, ma organizziamo anche eventi a scopo benefico e per riunire la nostra bella comunità".