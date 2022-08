Pietracuta Calcio, che esordio. Domenica al Bindi c'è il Castenaso

Sport

Pietracuta di San Leo

| 08:48 - 31 Agosto 2022

Gianni Fratti: esordio stagionale con doppietta.



di Riccardo Giannini



Un esordio in eccellenza da ricordare negli annali per il Pietracuta, autore di una convincente vittoria per 4-2 sul campo del Sant'Agostino. In casa della matricola si respira grande fiducia, come conferma il ds Sandro Conti: "Stiamo bene, abbiamo fatto una preparazione senza infortuni, con grande applicazione da parte di tutti, questo ci ha aiutato in questo esordio in categoria". Già dalla mattina di domenica (28 agosto) il ds ha colto segnali positivi: "Abbiamo affrontato la prima trasferta con il piede giusto dal momento in cui siamo partiti col pullman da Pietracuta. Tutti puntuali, concentrati". In campo i rossoblu hanno dato dimostrazione di forza: Lessi, leader del reparto difensivo, si è confermato ancora una volta giocatore col vizietto del gol, aprendo le marcature di testa. L'eterno bomber Gianni Fratti ha messo a segno una doppietta, ma tutta la squadra si è ben disimpegnata, mostrando meccanismi di gioco ben oliati. Ma non solo: "Abbiamo giocato con personalità, abbiamo fatto la nostra partita senza paura, senza sentire l'emozione del salto di categoria. In sostanza abbiamo tenuto la mentalità e l'atteggiamento della stagione scorsa, quando ovviamente, nella categoria inferiore, le prospettive erano diverse".



Domenica (4 settembre) alle 15.30 al Bindi arriva il Castenaso, una delle squadre favorite per la vittoria finale. Il Pietracuta è pronto a stupire ancora, contando anche sul sostegno dei propri tifosi: "Domenica scorsa i tifosi ci hanno stupito. In cento, hanno cantato dall'inizio alla fine. Non giochiamo mai in trasferta con loro", evidenzia Conti. Il Pietracuta vuole dare seguito allo splendido esordio e invita tutti i suoi tifosi allo stadio Bindi, per sostenere Fratti e compagni nella difficile prova.