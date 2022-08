Cade e batte la testa a bordo piscina: turista muore dopo 5 giorni di agonia

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 08:18 - 31 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Un 51enne tedesco è deceduto, dopo cinque giorni di ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena: l'uomo era in vacanza a Bellaria Igea Marina ed è stato vittima prima di un malore, poi di un grave trauma cranico. Lo scorso 25 agosto il 51enne si trovava a bordo piscina, nell'hotel in cui era alloggiato, quando ha accusato una perdita di conoscenza causata da un malore. É caduto e ha sbattuto la testa, riportando un trauma cranico. Un incidente frutto di casualità che ha avuto come conseguenza il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena. La famiglia, dopo il decesso, avvenuto lunedì (29 agosto), ha dato il consenso per l'espianto degli organi.