Rifiuta la droga: turista massacrato di botte a Riccione

Cronaca

Riccione

| 07:53 - 31 Agosto 2022

Rifiuta l'offerta di cocaina da parte di un pusher e viene brutalmente picchiato: è quanto ha denunciato un turista tedesco di 38 anni, in vacanza a Riccione. Secondo il suo racconto, come riportato dal Corriere Romagna, un giovane italiano lo ha avvicinato sul lungomare, nella mattinata di ieri (martedì 30 agosto), offrendogli della droga. Al secco rifiuto, sempre secondo quanto riferito dal 38enne, ricoverato in ospedale a Cesena, lo spacciatore ha reagito in modo violento, con pugni al volto della vittima, per poi dileguarsi. Il turista, che ha riportato la frattura della mandibola, è tornato sanguinante all'hotel e qui è stato allertato il personale del 118. Una volta al Bufalini di Cesena, il 38enne ha riferito dell'aggressione subita. Sul fatto indagano i Carabinieri.