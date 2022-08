Nonni digitali, si cercano giovani 'istruttori' gratuiti per i corsi digitali di Rimini

| 07:42 - 31 Agosto 2022



Dal primo di settembre al 12 ottobre riparte “Nonni Digitali” il programma di corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale organizzati dal Comune di Rimini in collaborazione con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini e agevolare il loro accesso a internet.



I corsi sono destinati ai cittadini con più di 60 anni e prevedono quattro attività distinte: ci saranno due corsi di alfabetizzazione digitale per imparare a usare il PC o lo Smartphone e due corsi più specifici dedicati ai servizi digitali alla persona (SPID, Fascicolo sanitario elettronico, portale INPS, ecc.) sempre tramite PC o Smartphone.



Per affiancare l’attività dei corsi e per aiutare i ‘nonni digitali’ ad acquisire le competenze, il Laboratorio Aperto sta cercando ragazzi e ragazze che, a titolo gratuito, diano la loro disponibilità durante la formazione. Chi è interessato ad aggiungere questa esperienza nel proprio curriculum può compilare il form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGsAiApYgX8M8HyXysdvouFO4PXCEhuvqfaBev4_IapPq3jg/viewform.



Non è necessario seguire tutti i corsi, si può scegliere di affiancare i corsi nelle date compatibili alla propria disponibilità cliccando sul form.