Saludecio, torna il tradizionale pellegrinaggio a piedi a San Martino

Saludecio

| 07:32 - 31 Agosto 2022

Torna sabato 3 settembre il tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Marino a Saludecio. Anche quest’anno, l’associazione "Amici di Suor Clementina" organizza lo storico percorso, giunto alla sua nona edizione. Suor Clementina, grande devota di Santo Amato, per oltre quarant’anni visse nella sua casa (oggi Fondazione Casa di Riposo), dedicando tutta se stessa al servizio dei poveri e dei bisognosi. "Quest’anno l’iniziativa vuole ricordare anche Gianni e Romano - spiegano i promotori - che ci hanno lasciato la loro testimonianza di fede per Amato".



La partenza da Saludecio è in programma alle 6, con ritrovo nel piazzale del monumento a Santo Amato. Un pullman sarà a disposizione per raggiungere San Marino. Alle ore 7 partenza dalla Pieve di San Marino, quindi dopo la recita della preghiera del pellegrino e la benedizione del parroco avrà inizio il pellegrinaggio vero e proprio, a piedi fino a Saludecio, dove è previsto l’arrivo per le ore 17. L’incontro terminerà all’Ostello del Pellegrino "Il Ritrovo", dove è prevista una cena conviviale con offerta libera. "E’ bello pensare che questo pellegrinaggio Amato Ronconi lo compì più volte per recarsi a pregare sulla tomba del Santo Marino prima di partire per Santiago de Compostela - ribadisce Gigliola Fronzoni, assessore alla Cultura - così come sostò durante il viaggio a Rimini per San Gaudenzio, a Forlì per San Mercuriale, a Bologna per San Petronio, a Modena per San Geminiano…..Vi aspettiamo numerosi per camminare insieme".