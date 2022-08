Basket A2, RivieraBanca: i prezzi di abbonamenti e biglietti

Sport

Rimini

| 19:36 - 30 Agosto 2022

Presentata la campagna abbonamenti di RBR che giocherà in casa la partita di Supercoppa del 14 settembre contro Ravenna. Chi sottoscriverà l'abbonamento prima del 14 settembre avrà in omaggio la Supercoppa.



I PREZZI DEGLI ABBONAMENTI



SETTORE NON NUMERATI (curve e laterali): intero 100€, ridotto (6-13 anni) 60€



POLTRONCINE ROSSE NUMERATE: intero 190€, ridotto (6-13 anni) 150€

POLTRONCINE BIANCHE NUMERATE: intero 250€, ridotto (6-13 anni) 210€

PARTERRE: intero 400€, no ridotto









Quest'anno non ci sarà più la giornata biancorossa, bensì il RivieraBanca Day interamente dedicato al main sponsor, che si terrà il 5/2/2023 quando si giocherà contro la Fortitudo Bologna: in quell'occasione tutti dovranno acquistare il biglietto. Chi acquisterà un posto numerato avrà poi la prelazione in seguito.



I PREZZI DEI BIGLIETTI



Questi, invece, i prezzi minimi dei biglietti per le singole partite coi relativi settori:



SETTORE NON NUMERATI: intero 12€, ridotto (6-13 anni) 8€



POLTRONCINE ROSSE NUMERATE: intero 20€, ridotto (6-13 anni) 15€

POLTRONCINE BIANCHE NUMERATE: intero 25€, ridotto (6-13 anni) 20€

PARTERRE: intero 40€, no ridotto





Le indicazioni dei prezzi per la singola partita sono relative, perchè possono variare a seconda dell'evento partita in base alla legge del mercato.



Un'altra importante novità riguarda le 17 società collegate a RBR e gli affiliati UISP basket, i cui tesserati avranno un abbonamento agevolato a 70€ intero e 40€ ridotto: Tommaso Rinaldi si occuperà direttamente degli abbonamenti relativi alle società.



DOVE SI FA L'ABBONAMENTO La campagna abbonamenti partirà l'1 settembre, ci si potrà abbonare con le seguenti modalità:



SEDE RBR (Via Flaminia 28, Rimini), dal lunedì al venerdì orari 9-12.30 e 17-19, sabato orario 9-12.30 (per info 335 829 0791)



TABACCHERIA PRUCCOLI rivenditore ufficiale (Viale Amerigo Vespucci 69, Rimini), tutti i giorni orario continuato dalle 7 alle 24.

ONLINE sulla piattaforma VIVATICKET

N.B. Gli abbonamenti sottoscritti presso sede RBR e Tabaccheria Pruccoli non avranno costi di prevendita e verranno rilasciati direttamente al momento dell'acquisto.



"Noi ci stiamo già preparando per dare spettacolo, per fortuna quest'anno ci saranno due stranieri che ci daranno una mano. - interviene il playmaker di RBR Andrea Tassinari, protagonista della grafica illustrativa della campagna abbonamenti - Sono ben contento di averli in squadra, nonchè tutti i ragazzi nuovi".



Credo che anche quest'anno la Società abbia trovato veramente delle belle persone, già dopo una settimana ci troviamo molto bene insieme: li ringrazio tanto".