Dove conviene comprare casa a Ferrara?

Attualità

Nazionale

| 17:57 - 30 Agosto 2022

Ferrara.

Ferrara è una città situata nel centro-nord dell'Emilia Romagna, ed è nota per l'arte e la cultura, oltre che per l'enogastronomia. Ferrara offre anche molte opportunità di investimento, soprattutto nel settore immobiliare, dato che essendo un polo turistico piuttosto rinomato può contare su un importante via vai di persone a caccia di un affitto breve. Inoltre, l'università degli studi di Ferrara conta ogni anno moltissimi nuovi iscritti, di conseguenza il discorso sulle case colpisce anche il settore degli studenti fuori sede. Ma dove conviene comprare un immobile a Ferrara?



Villa Fulvia

Zona Castello

Parco Urbano

Zona Mizzana

Chi adora il verde e la natura non potrà non innamorarsi di Villa Fulvia, un quartiere davvero bellissimo, e ideale per chi sta cercando delle case in vendita a Ferrara . Villa Fulvia rappresenta un ottimo compromesso per chi cerca un affitto: non ha un costo medio elevato, e soprattutto è una zona ottima sia per gli studenti universitari fuori sede, sia per le famiglie con bimbi al seguito. Questo per via della sua rinomata tranquillità, per la sua pulizia e per i numerosi servizi presenti.Non si può non citare la Zona del Castello Estense, in assoluto una delle più prestigiose della città. Chi è alla ricerca di un affitto di lusso e ha un budget importante da investire, non potrà fare a meno di considerare questa opzione. In realtà va detto che in Zona Castello si possono trovare dei veri e propri affari, se si studia a fondo il mercato e si ha la pazienza di attendere l'occasione giusta. Al punto che, alle volte, sbucano fuori delle case e delle villette in vendita con prezzi inferiori agli altri quartieri di Ferrara.La zona di Parco Urbano è molto gettonata, soprattutto per via dei tanti studenti che cercano una casa in affitto proprio in quest'area, data la sua vicinanza con il centro di Ferrara (per via dell'apertura nelle mura presso Rampari di Belvedere). Ovviamente le caratteristiche di questa zona, immersa nella natura e molto rilassata, si adattano perfettamente anche alle famiglie che ricercano la più assoluta tranquillità. I prezzi delle case in vendita, inoltre, sono piuttosto abbordabili e corrispondono alla metà circa di quartieri come Zona Castello. In sintesi, le opportunità per comprare un immobile spendendo poco sono davvero numerose.La frazione di Mizzana si trova alle porte della città ed è una delle zone residenziali più ambite da chi cerca casa a Ferrara. Questo perché Mizzana offre tutti i servizi di una piccola città, pur essendo molto vicina a Ferrara (a soli 10 minuti di auto). Si tratta di un quartiere con dei connotati puramente industriali, il che lo rende adatto soprattutto per i lavoratori che cercano una soluzione economica ma comunque vicina alla città. Anche in questo caso, è possibile trovare a Mizzana diverse opportunità nel settore immobiliare a prezzi al di sotto delle medie. Anche i giovani apprezzeranno Mizzana, per un motivo molto semplice: è vicinissima alla stazione centrale, quindi consente di raggiungere Ferrara senza troppi problemi e senza fare fatica.