Alta Valmarecchia, è morto Roberto Mazzarini. Aveva 61 anni

Attualità

Pennabilli

| 17:14 - 30 Agosto 2022

Una foto di qualche anno fa dal suo profilo facebook.

Era molto conosciuto e amato per la sua giovialità, per il suo carattere scherzoso ed estroverso. Roberto Mazzarini, 61 anni, è scomparso a causa di un male incurabile nel primo pomeriggio di oggi (martedì 30 agosto). La comunità dell'Alta Valmarecchia si è stretta nel cordoglio, sconvolta per il lutto. Mazzarini, originario di Roma, trascorreva le vacanze a Pennabilli e qui aveva deciso di trasferirsi. Era molto noto, avendo lavorato per anni, come pr, nei locali dell'entroterra riminese e della Riviera. Inoltre aveva aperto il primo videonoleggio di Novafeltria, il "Video Time", in via Fermi, prima di trasferirsi nella centrale via 24 maggio. Appassionato tifoso dell'Inter e del Rimini Calcio, ha prestato la sua opera, come dirigente accompagnatore, a favore di diverse squadre della zona, tra le quali il Novafeltria. II funerale sarà celebrato giovedì (1settembre) alle 16, nella chiesa parrocchiale di Novafeltria. Anche la redazione di altarimini.it porge le proprie condoglianze alla famiglia di Roberto.