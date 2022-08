Santarcangelo, suolo pubblico scontato del 40%: commercianti scontenti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:33 - 30 Agosto 2022

Dehors a Santarcangelo (foto di repertorio).





L'amministrazione comunale di Santarcangelo ha disposto uno sconto del 40% sulla tassa di occupazione del suolo pubblico per gli esercenti intenzionati a mantenere o installare dehors, sedie e tavolini per le proprie attività.



Una decisione che non soddisfa la confcommercio Rimini, che aveva chiesto l'esenzione totale dal tributo fino al 31 dicembre. Giovanna Giusto, referente della delegazione clementina, evidenzia che la gratuità avrebbe dato un sostegno concreto in vista di un autunno difficile per i rincari energetici, ma anche per gli aumenti del costo delle materie prime. "Tra l’altro, rimane da pagare a prezzo pieno l’imposta sul suolo pubblico aggiuntivo concesso alle imprese da dopo il lockdown per Covid, con una buona entrata per le casse comunali", evidenzia. La congiuntura economica rischia di "limare al minimo i margini delle piccole imprese, con il rischio che in molti non riescano a superare l’inverno con le serrande alzate".



"Crediamo che questa tassa comunale potesse essere una spesa evitabile, auspicando che venisse concessa la gratuità come ha fatto il limitrofo comune di Verucchio fino alla fine dell’anno in corso. Sarebbe stato un segnale importante, che però non è arrivato”, chiosa Giusto.