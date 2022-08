Attualità

| 16:28 - 30 Agosto 2022

Ogni volta che usi un social network, invii un SMS o pubblichi un post online, stai utilizzando alla tua identità online. La tua identità online potrebbe essere diversa dalla tua identità nel mondo reale, il modo in cui i tuoi amici, genitori e insegnanti ti vedono.

Provare personaggi diversi fa parte del divertimento di una vita online. Puoi cambiare il modo in cui ti comporti e ti presenti agli altri e puoi imparare di più sulle cose che ti interessano. Come proteggere la tua identità online?





Cose da considerare per la protezione della tua identità e reputazione online

Contrassegna i tuoi profili come privati

Proteggi le tue password e cambiale spesso

Non rispondere a richieste inappropriate

Fai una pausa per evitare di "infiammare"

Rispetta i diritti d'autore

Controlla la tua impronta digitale

Ricorda che nulla è temporaneo online. Il mondo online è pieno di opportunità per interagire e condividere con gli altri. È anche un luogo in cui nulla è temporaneo e di tutto resta una traccia. Molto di ciò che fai e dici online può essere visto anche se lo elimini, ed è un gioco da ragazzi per gli altri copiare, salvare e inoltrare le tue informazioni.Chiunque acceda al tuo profilo sui siti di social network può copiare o acquisire informazioni sullo schermo e foto che potresti non voler far vedere al mondo. Non fare affidamento sulle impostazioni predefinite del sito. Leggi le linee guida di ciascun sito per assicurarti di fare tutto il possibile per mantenere privato il tuo materiale.Se qualcuno accede a un sito e finge di essere te, può distruggere la tua identità. Scegli password che nessuno indovinerà e cambiale spesso. Non condividerle mai con nessuno: nemmeno il tuo migliore amico, fidanzato o fidanzata dovrebbe conoscere le tue password private!Le cose che ti sembrano divertenti o interessanti in questo momento potrebbero non sembrare così belle tra anni, o quando un insegnante o un potenziale datore di lavoro le vedrà.Una buona regola pratica è: se ti mette a disagio il fatto che il tuo allenatore, datore di lavoro o i genitori della tua migliore amica lo vedessero, probabilmente non è una buona cosa pubblicarlo . Anche se si trova su una pagina privata, potrebbe essere violato o copiato e inoltrato.E se vuoi incrementare la sicurezza per essere sicuro di non essere rintracciato puoi sempre ricorrere ad altri metodi, per esempio usa una VPN completamente gratuita , in questo modo senza dover pagare neanche un centesimo puoi nascondere la tua posizione. Questo permette di aggiungere uno strato di sicurezza e rendere la vita molto difficile per gli hacker.Molti adolescenti ricevono messaggi inappropriati quando sono online. Questi possono essere spaventosi, strani e persino imbarazzanti. Se ti senti molestato da uno sconosciuto o da un amico online, dillo immediatamente a un adulto di cui ti fidi.Non è mai una buona idea rispondere. Rispondere può solo peggiorare le cose e potrebbe farti dire qualcosa che vorresti non aver fatto.Hai voglia di scrivere un testo o un commento arrabbiato? Aspetta qualche minuto, calmati e ricorda che i commenti potrebbero rimanere a lungo dopo che hai ripreso la calma o cambiato idea.Stare anonimi sui social network o su altri siti può far sentire le persone a proprio agio nel pubblicare commenti meschini, od offensivi. Condividere cose o fare commenti arrabbiati quando non siamo faccia a faccia con qualcuno può danneggiare il modo in cui gli altri ci vedono.Scopri le leggi sul copyright e assicurati di non pubblicare, condividere o distribuire immagini, brani o file protetti da copyright. Certo, vuoi condividerli, ma non vuoi fare nulla di illegale che possa tornare a perseguitarti in seguito.Controlla la tua "impronta digitale". Prova a digitare il tuo nome utente o indirizzo e-mail in un motore di ricerca e guarda cosa viene fuori. Questo è un modo per avere un'idea di ciò che gli altri vedono come la tua identità online.In generale, se hai domande sulle “tracce” che stai lasciando online, non aver paura di chiedere a una persona di fiducia.La tua identità e reputazione online sono modellate più o meno allo stesso modo della tua identità nella vita reale. Ma quando sei online non sempre hai la possibilità di spiegare il tuo tono o cosa intendi. Pensare prima di pubblicare ed essere responsabile può aiutarti a evitare di lasciare una traccia di identità online di cui ti potrai pentire.