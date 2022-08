Rimini, nell'hotel si trova donna condannata un anno di reclusione. Arrestata

Cronaca

Rimini

| 13:52 - 30 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 29 agosto) la Polizia di Rimini ha arrestato una donna rumena, che dovrà scontare condanna di un anno per reati commessi in passato. Intorno alle 19 gli agenti sono intervenuti in un hotel di Rimini, zona Marebello, a seguito dell'attivazione dell'Alert degli alloggiati, sulla piattaforma web della Questura di Rimini, e alla relativa segnalazione della presenza di una donna destinataria di un ordine di carcerazione. La donna, come da legge, era stata regolarmente registrata presso l'hotel in cui alloggiava. Si trova ora reclusa nel carcere femminile di Forlì.