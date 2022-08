Motogp a Misano: i piloti incontrano i propri tifosi grazie a grande palco allestito al Prato 1

Sport

Misano Adriatico

| 13:38 - 30 Agosto 2022



Piloti sempre più vicini ai fan. Gli eventi collaterali al Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini prevedono diverse occasioni, fra Repubblica di San Marino e Riviera di Rimini, nelle quali avviene l’incontro del pubblico coi propri beniamini.



Una grande novità del weekend sarà la Misano MotoGP Fanzone. Al Prato 1 sarà allestito un grande palco che venerdì e sabato, dalle 14.00 alle 18.30, ospiterà fino alle 17.00 l’animazione del deejay e la messa in palio del merchandising MWC, poi a seguire i piloti a contatto col pubblico. Tutto il pubblico presente in autodromo nelle due giornate potrà confluire gratuitamente alla MotoGP Fanzone del Prato 1.



I piloti attesi nelle due giornate: Luca Marini, Marco Bezzecchi, Michele Pirro, Celestino Vietti, Niccolò Antonelli, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Riccardo Rossi, Dennis Foggia, Lorenzo Dallaporta. Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Elia Bartolini, Nicola Carraro, Alberto Surra, Andrea Migno, Mattia Pasini, Stefano Nepa e Toni Arbolino.



In tribuna si sono invece organizzati in fan club dei piloti, mentre le ‘case’ hanno organizzato appuntamenti coi propri invitati nelle hospitality. Yamaha Motor Italia alla Tribuna A, Aprilia alla Tribuna B, Ducati alla Tribuna C e Suzuki alla Tribuna D hanno acquisito spazi per i fans, organizzando anche “Meet the riders”.



I club a sostegno dei piloti si sistemeranno alla Brutapela per incitare Enea Bastianini, Alla Tribuna D quelli per Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, alla Misanino per Pecco Bagnaia. Annunciata l’organizzazione di fans anche per Celestino Vietti e Stefano Nepa, mentre Sic58 Squadra Corse e Gresini Racing hanno scelto anche la soluzione hospitality.