San Marino, i campioni della Motogp si sfidano a calcio. Ecco le due formazioni

| 13:36 - 30 Agosto 2022

Anche Luca Marini in campo al MotoGP Football Match.



Prosegue il programma degli eventi che sul territorio introducono al Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini. Domani (mercoledì 31 agosto), al centro sportivo di Montecchio a San Marino, è in programma MotoGP Football Match (alle 18.30 con ingresso gratuito). Una quarantina di piloti hanno confermato la loro presenza in campo, insieme a ex piloti e alcune stelle della SBK che si uniranno per giocare due tempi da 25 minuti. La partita in diretta su Sky Sport sarà commentata da Guido Meda e Mauro Sanchini.



I ‘mister’ delle due squadre saranno: Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Aleix Espargarò.



I piloti in campo: Enea Bastianini, Luca Marini, Raul Fernandez, Johann Zarco, Lorenzo Savadori, Michele Pirro, Niccolò Antonelli, Marcos Ramìrez, Keminth Cubo, Elia Bartolini, Alberto Surra, Riccardo Rossi, Kevin Zannoni, Izan Guevara, Marco Melandri, Nicolò Bulega, Michael Fabrizio, Jorge Lorenzo, Marìa Herrera; Augusto Fernàndez, Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio, Taka Nakagami, Manuel Poggiali, Matteo Ferrari, Ivàn Ortolà, Simone Corsi, Tony Arbolino, Manuel Gonzàlez, David Munoz, Andrea Migno, Lorenzo Fellon, Adriàn Fernandez, Stefano Nepa, Eric Granado, Michael Rinaldi, Marc Alcoba, Miquel Pons.