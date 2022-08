Viserba, il cinema in piazza si conclude con Tutto liscio

Eventi

Rimini

| 13:19 - 30 Agosto 2022

Un momento del film Tutto liscio.





Mercoledì 31 agosto, alle 21, ultimo appuntamento della rassegna di cinema all'aperto proposta dal comitato turistico di Viserba. In piazza Pascoli sarà proiettato ”Tutto liscio", film uscito nel 2019 con la regia di Igor Maltagliati e interpretato da Maria Grazia Cucinotta, Piero Maggiò, Ivano Marescotti, Serena Grandi, Enrico Beruschi e Samuele Sbrighi.



Piero Maggiò, uno dei protagonisti, è anche il produttore della pellicola, che ha voluto fortemente per dare visibilità a quel mondo delle balere così tanto amato dagli appassionati del ballo liscio.



Maggiò, oltre l'impegno nel settore dello spettacolo, gestisce un hotel a Viserba (per questo ama definirsi "alberg-attore") e per la serata in piazza ha invitato altri interpreti del film, che saranno presenti alla proiezione insieme a lui.



La storia racconta di Brando, impresario dell'orchestra di liscio ereditata dal padre, e di sua figlia Grazia, che vorrebbe entrare nell'orchestra.

Da qui, complicazioni a non finire, che si dipanano nel mondo delle balere romagnole del terzo millennio.