Volley A2 femminile, iniziata la nuova stagione dell’OMAG-MT

Sport

San Giovanni in Marignano

| 13:07 - 30 Agosto 2022





Sono terminate le vacanze per l’Omag-Mt. Ieri 29 agosto con il raduno al Pala Marignano è iniziata ufficialmente la stagione 2022/2023. La squadra del Presidente Stefano Manconi è una delle più longeve di tutta la serie A2 ma, nonostante ciò, la passione e l’entusiasmo attorno a questa realtà rimangono forti e palpabili.



Alle 17,30 si sono accesi i riflettori sul team marignanese. A dare il benvenuto ai volti già conosciuti e alle nuove facce è stato il Presidente Stefano Manconi che dopo il saluto ha ricordato a tutti (giocatrici e staff) gli obiettivi della società ma ha anche evidenziato, ancora una volta, che San Giovanni rimane luogo dove i principi fondamentali rimangono sempre gli stessi: si scende in campo per divertirsi, senza tensioni e stress, ma con la grinta e determinazione che hanno sempre contraddistinto i sestetti che si sono succeduti nel corso dei vari anni. Unica assente al raduno è stata la montenegrina Nikoleta Perović impegnata con la Nazionale del suo Paese nelle qualifiche per gli Europei 2023.



Abbiamo chiesto a coach Barbolini con quale spirito la squadra affronta questa nuova sfida.

“Senza dubbio in questi primi giorni c’è tanta curiosità perché dobbiamo tutti conoscerci bene - spiega il tecnico marignanese - In queste settimane, comunque, confrontandomi con la società e con le ragazze ho intravisto interessanti prospettive perché la voglia e la determinazione regnano sovrane in tutti, società, staff, giocatrici”.



Coach, quali sono sulla carta i punti di forza di questa squadra?

“Credo che il valore principale sia l’ambizione. Le atlete hanno voglia di mettersi in discussione, di migliorarsi e di dare il meglio di sé stesse. Naturalmente quando si è all’inizio di stagione e non si conoscono ancora i valori degli altri sestetti è difficile individuare un obiettivo preciso. La voglia di fare bene e crescere è tanta, si percepisce e questo sarà senz’altro il motivo che ci terrà uniti e che ci farà lavorare ogni giorno in palestra per raggiungere traguardi ambiziosi”.



Raggiante il direttore Sportivo Piero Babbi, nuovo collaboratore dell’Omag-Mt e grande conoscitore del mondo pallavolistico.



Piero Babbi, cosa si prova al via di ogni stagione sportiva?



“Quando ci si ritrova è sempre un momento bello ed emozionante perché la voglia di ritornare al volley giocato è molta. Il gruppo di quest’anno è formato da tante giovani e da alcune giocatrici più esperte che faranno da traino alle atlete più giovani. Sulla carta la squadra è equilibrata e molte atlete hanno grandi prospettive di crescita. Naturalmente essendoci molte giocatrici nuove servirà un po’ di tempo per trovare il giusto amalgama: io, comunque, sono molto fiducioso”.



La giornata si è conclusa sulla riva del mare di Misano Adriatico, nella bella location del Follia Beach, dove atlete, staff, dirigenti e sponsor hanno potuto gustare una raffinata e pregiata cena a base