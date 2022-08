Cinque comuni riminesi senza banca, allarme servizi: 'Non bastano le sagre a salvare l'entroterra'

Attualità

Rimini

| 13:00 - 30 Agosto 2022

Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini.



Cinque comuni del riminese senza una banca. Si tratta di Casteldelci, Maiolo, Talamello in Alta Valmarecchia, Montegridolfo e Gemmano in Valconca. A Taverna di Montescudo Monte Colombo c'è una filiale della banca popolare Valconca, aperta tre giorni a settimana. Sul report pubblicato dal Corriere Romagna interviene il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. "Tenere aperti uffici in realtà territoriali limitate, è il ragionamento, è diseconomico per i privati. Motivazione comprensibile da questo punto di vista, se non fosse però che allarga ancor più la distanza tra centro e aree marginali anche nella provincia di Rimini. Sempre meno servizi, sempre più alto il rischio di spopolamento e desertificazione demografica", argomenta Sadegholvaad.



Così l'entroterra è uno scenario "bello, suggestivo" per i tanti visitatori, mentre i residenti devono affrontare, in tema di trasporto pubblico, "la progressiva rarefazione delle corse e l’incremento dei costi del trasporto pubblico", il calo dei servizi e il conseguente calo demografico. Sadegholvaad invoca risposte dalla politica nazionale, perché il problema dello spopolamento dell'entroterra non riguarda solo l'Alta Valmarecchia o la Valconca:

"Occorrerebbe un cambio di gioco radicale, occorrerebbe pensare alle aree marginali non come piattaforma a cui togliere servizi (pubblici e privati) allorché scatta la parola razionalizzazione, ma territori sui quali investire". Nel dettaglio, "occorrerebbe riflettere" anche sul tema dell’edilizia, "senza consumare nuovo suolo ma semplicemente ripristinando la possibilità di recuperare nel patrimonio abitativo sfitto per metterlo a disposizione a prezzi calmierati per giovani coppie",



"In generale occorrerebbe assumere questo tema come priorità, e non pensare che basti qualche bonus e qualche festa o evento a salvare quello che èil nostro territorio e non un pezzo distante di esso", chiosa il sindaco di Rimini.