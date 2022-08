Riviera insicura, tra accoltellamenti e baby gang: 'Polizia fa il massimo, ma tante difficoltà'

Attualità

Rimini

| 12:50 - 30 Agosto 2022

Roberto Mazzini, segretario provincia di Rimini del Sindacato Autonomo di Polizia.



Negli ultimi giorni ha ripreso vigore il dibattito, all'interno dell'opinione pubblica, sul tema sicurezza a Riccione e Rimini. Nel primo caso a seguito degli interventi social di personaggi famosi quali Emis Killa e Francesco Facchinetti, nel secondo caso dopo gli accoltellamenti avvenuti in via Gambalunga e via Alfieri. Il filo conduttore all'interno del dibattito è la richiesta di maggiori controlli e di un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine. Altrimenti si rischia una vera e propria "escalation criminale in Riviera", come evidenzia Roberto Mazzini, segretario provinciale del Sap, che in risposta sottolinea quanto le forze dell'ordine stiano alzando "l'asticella lavorativa da anni". "Ma per quanto tempo lo dovranno fare?Per quanto tempo potranno resistere con questi ritmi", si interroga Mazzini. Le forze dell'ordine, alle presenze con carenza di personale e non solo, offrono la massima professionalità e il massimo impegno. Ma la situazione non è rosea. Nel dettaglio, spiega, "gli uffici investigativi sono chiamati a dare risposte in pochi giorni su tematiche riguardanti il codice rosso, rapine, borseggi, spaccio, criminalità di ogni tipo anche organizzata; le volanti lavorano senza un secondo di sosta". Non solo: "l’ufficio immigrazione è in emergenza da mesi, la polfer non stacca un secondo i controlli in stazione, la stradale è incessantemente impegnata tra stragi del sabato sera e rilievi di incidenti, la polizia postale e delle comunicazioni ha affrontato l’estate con una media di 4 operatori con una esplosione di reati sul web, il personale della polaria oltre alla gestione dell’aeroporto di Rimini è chiamato alle frontiere del nord est della nazione per il controllo dei flussi migratori".



Il personale non è sufficiente a gestire una grande mole di lavoro, gli operatori si prodigano facendo il doppio degli straordinari ("Pagati dopo un anno"). E fortunatamente si registra un'inversione di tendenza, con l'invio di più personale sul territorio, dopo i tagli del 2015, un turnover al 55%, argomenta Mazzini, in cui si sono persi tanti operatori; e da adesso al 2025 andranno in pensione un'ottantina di agenti. Serve quindi ripristinare gli organici, ma anche "dare risposte sulla logistica". La sede attuale della Questura è funzionale e in futuro diventerà una cittadella della sicurezza, ma servono "spazi per le audizioni protette, per poter meglio gestire i tantissimi casi relativi a fasce deboli, per i tantissimi migranti che si presentano in questura". Spazi che potevano essere ricavati in uno stabile prospiciente la Questura, ma che sono destinati ad altri usi.



Mazzini chiosa facendo riferimento anche ad un altro aspetto: "Rimini per tanto tempo è stata percepita come il paese del divertimento sfrenato, dell’eccesso dove tutto è permesso". Così, ora, "in tanti si approcciano ai nostri luoghi con questa volontà".

Ma in questo panorama, chiosa Mazzini, "nonostante le difficoltà, nonostante il super lavoro le Forze dell’Ordine ci sono sempre".