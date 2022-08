Liberazione di Cattolica, il 3 settembre ricorre il 78esimo anniversario

Attualità

Cattolica

| 12:15 - 30 Agosto 2022

Immagine di repertorio.

Il 3 settembre 1944 è una data importante per Cattolica: è il giorno in cui gli Alleati anglocanadesi hanno liberato la città dall'occupazione nazifascista, otto mesi prima della definitiva vittoria in Europa.



Solo pochi giorni prima era iniziata l'"Operazione Olive" con l'attacco alla Linea Gotica orientale che in pochi giorni, sfondando le linee fortificate di difesa tedesche costate mesi di lavoro, aveva portato le forze armate alleate a ridosso della città. Alla mattina del 3 settembre gli alleati entrarono in una Cattolica devastata, senza incontrare alcuna resistenza ed accolti festosamente dai cittadini, che li informarono che gli ultimi tedeschi rimasti erano fuggiti precipitosamente via mare.



Quale celebrazione del 78esimo anniversario di questi avvenimenti, il 3 settembre 2022 alle ore 18 la sezione ANPI Cattolica-Valconca, con il patrocinio del Comune di Cattolica, organizza l'evento Cattolica Liberata 1944/2022, che si svolgerà presso lo Spazio°Z di RadioTalpaZ, in via V. Del Prete 7.



Durante l'incontro, l'attore Gianluca Vannucci leggerà - accompagnato da immagini ed illustrazioni d'epoca - alcuni estratti dal racconto "Behind the Gothic Line (Dietro la Linea gotica)" scritto ed edito nel 1947 dall'ufficiale americano Richard M. Kelly, pubblicato a cura dell'ANPI in nove puntate sul mensile "La Piazza" tra dicembre 2021 e agosto 2022 nella traduzione di Alda Ugolini Filippini.



Il racconta narra delle missioni segrete coordinate da Kelly, comandante della Maritime Unit dell'OSS (la progenitrice della CIA), nell'estate del 1944 sulla costa tra Fano e Cattolica, frutto di una stretta collaborazione tra le forze armate alleate, il nuovo esercito italiano e la rete clandestina della Resistenza marchigiana e romagnola: in particolare, si parlerà dell'operazione di commando "Packard" avvenuta tra Vallugola e Cattolica che vide come protagonisti alcuni partigiani cattolichini. A seguire, si festeggerà con un aperitivo celebrativo offerto ai presenti.



Il 5 settembre alle ore 18 presso il Cimitero del Commonwealth di Gradara si terrà una cerimonia commemorativa dello sfondamento della Linea Gotica e della liberazione, organizzata dalla sezione ANPI Gabicce-Gradara-Tavullia, cui parteciperanno delegazioni delle Amministrazioni comunali e le sezioni ANPI dei territori coinvolti.