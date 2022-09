Rimini Calcio, pari all'esordio con il San Donato Tavarnelle (1-1). Le pagelle

Sport

Rimini

| 16:28 - 04 Settembre 2022



di Riccardo Giannini



Esordio dolceamaro per il Rimini sul campo della matricola San Donato Tavarnelle, squadra che ha messo in evidenzia due attaccanti di tutto rispetto, Galligani e Russo. I biancorossi di Gaburro hanno mostrato un impianto di gioco super collaudato, nonostante alcuni cambi di interpreti, e soprattutto il giusto mix di fisicità e tecnica. Giocare con un solo under (peraltro del 2000) contro formazioni di tre o quattro under sarà un grosso vantaggio nel corso della stagione. Ma la condizione fisica ancora non è ottimale e un calo nella ripresa ha permesso il ritorno dei locali, che hanno meritato il pari. Nel primo tempo il Rimini ha sbloccato il risultato al 19' con il neo arrivato Vano. Qualche affanno dopo la mezz'ora, ma Galeotti ha preservato il risultato con una grande parata su Russo. Nel finale di tempo la coppia Delcarro-Vano ha creato ancora un grattacapo alla difesa locale. Nella ripresa il San Donato ha trovato il pari con un colpo di testa di Gorelli, mentre il Rimini ha sprecato al 73' con Mencagli la palla della vittoria.



Le pagelle



GALEOTTI 6.5 Grande parata nel primo tempo su Russo. Gestisce con tranquillità i rinvii di piede.

TOFANARI 6.5 Sale spesso, supportando la manovra offensiva. Con uno splendido lancio libera Delcarro in progressione a fine primo tempo, creando una delle migliori occasioni biancorosse. Nella ripresa meno spregiudicato, ma scocca comunque un paio di cross interessanti.

PIETRANGELI 6.5 Galligani lo punta, lui resiste. Una roccia. Fa valere il fisico negli interventi.

ALLIEVI 6 Mette la testa in occasione del gol di Vano. Qualche affanno quando Russo taglia dalle sue parti.

REGINI 7 Buon inizio: sale spesso e con una progressione in avvio di gara mette a tacere i dubbi sulle sue condizioni fisiche. Gioca con autorevolezza.

DELCARRO 7 Le sue progressioni con o senza palla saranno un'arma in più del Rimini in questo campionato. Ma bravo anche quando fa girare il pallone o quando mette Mencagli davanti al portiere (PASA s.v. Si presenta con un cross pennellato di sinistro e ancora di sinistro nel recupero mette un "cioccolatino" sul quale Cardelli deve prodigarsi).

TANASA 6.5 Quando Russo si accentra, il mediano biancorosso lo azzanna e lo limita. Aggressivo nel pressing sulla trequarti avversaria, raramente sbaglia qualcosa.

TONELLI 6.5 Entra subito in partita, partecipando in maniera attiva a un brillante giro palla. Pennellata di qualità per il gol dell'1-0. I suoi spioventi sono sempre un pericolo per le difese avversarie, anche cambiando categoria. Esce a fine primo tempo (ROSSETTI 6 Si presenta con un cross mancino su cui chiude perfettamente la difesa avversaria. Cerca di far valere al fisicità a centrocampo).

GABBIANELLI 5.5 Può fare di più. Arretra e imposta, ma talvolta sceglie la soluzione sbagliata. Gaburro lo sostituisce (ROSSO 5.5 Nel recupero ha un guizzo, ma nel complesso non è sembrato ancora in condizioni ottimali per incidere).

VANO 6.5 Timbra subito il cartellino. Ha un po' di ruggine addosso, ma ha lasciato il segno con il gol. Molta voglia di fare, buoni segnali (MENCAGLI 5 Spreca un'occasione d'oro e nel complesso soffre la fisicità della difesa avversaria).

PISCITELLA 6.5 Non può avere certo la stessa intensità di gioco per novanta minuti. Ma cala dopo un'inizio in cui mette a ferro e fuoco la fascia. Qualche volte si specchia, dall'alto delle sue qualità tecniche. In un campionato dove spesso si troverà un terzino under di fronte, avrà modo di divertirsi. Da segnalare nella ripresa un bel tiro a giro, prima di uscire (SERENI 6 Dà verve sulla sinistra, si accentra spesso, sbaglia qualche passaggio, ma si dimostra un elemento molto interessante).

All.GABURRO 6.5 Sono cambiati alcuni interpreti, ma i meccanismi di gioco sono rodati. Ineccepibile la gestione dei cambi.



San Donato Tavarnelle - Rimini 1-1



SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Cardelli 7 - Alessio 6, Gorelli 6.5, Brenna 5.5, Carcani 6 (80' Montini s.v.) - Sepe 6.5 (65' Rossi 6.5), Bovolon 6.5 (80' Regoli s.v.), Nunziatini 6 (87' Calamai s.v.) - Russo 7, Noccioli 5.5 (65' Mazierli 6), Galligani 6.5

In panchina: Biagini, Ciurli, Contipelli, Siniega, Viviani; Borghi; Ubaldi, Gjana, Lozza.

All. Magrini 7.

RIMINI (4-3-3): Galeotti 6.5 - Tofanari 6.5, Pietrangeli 6.5, Allievi 6, Regini 7 - Delcarro 7 (79' Pasa s.v.), Tanasa 6.5, Tonelli 6.5 (46' Rossetti 6) - Gabbianelli 5.5 (67' Rosso 5.5), Vano 6.5 (69' Mencagli 5), Piscitella (67' Sereni 6).

In panchina: Zaccagno, Lazzarini; Panelli, Haveri, Acquistapace; De Rinaldis, Cherubini; Accursi.

All. Gaburro 6.5.



ARBITRO: Ramondino di Palermo.

RETI: 19' Vano, 62' Gorelli.

AMMONITI: Tonelli, Rossi.

ESPULSI: nessuno.