Calcio C: San Donato Tavarnelle, ecco il primo avversario del Rimini

| 15:52 - 02 Settembre 2022

Lamberto Magrini, allenatore del San Donato Tavarnelle.



di Riccardo Giannini



La gara della poule scudetto di Serie D, disputatasi il 29 maggio scorso, finì in parità 1-1. San Donato Tavarnelle e Rimini si affrontano nuovamente, per la prima giornata di campionato, con prospettive diverse. In primis il Rimini ha mantenuto la stessa guida tecnica, dando continuità alla vittoria del campionato di D, mentre il San Donato ha salutato il proprio allenatore, l'esperto Indiani, mago delle promozioni dalla D alla C, ingaggiando Lamberto Magrini, figura di grande esperienza, che ha riportato il Grosseto dall'Eccellenza al professionismo, prima dell'esonero del 28 dicembre 2021. Inoltre, a pochi giorni dall'inizio del campionato, il ds Egidio Bicchierai ha rassegnato le proprie dimissioni. "Lo ha fatto alla fine proprio perché non ha voluto lasciarci scoperti durante il mercato", ha spiegato il presidente Bacci. Ma proprio a fine mercato la società gialloblu ha ingaggiato due dei cinque rinforzi over.



Per ciò che concerne le formazioni, sulla carta il Rimini è più attrezzato e non solo per la scelta di rinunciare all'impiego degli under. Sul fronte mercato, il San Donato Tavarnelle ha pescato come over il difensore Gorelli, allenato da Magrini a Grosseto, il centrocampista Matteo Calamai (comparsa a Rimini) e l'esterno offensivo Elia Galligani da Mantova, già in gialloblu nella stagione 2018-2019. In coda al mercato sono arrivati l'attaccante Ubaldi dal Pisa, lo scorso anno alla Lucchese, e il centrocampista Bovolon dal Como.



Numerosi gli under ingaggiati, guardando soprattutto in casa Empoli (Biagini, Siniega, Fradella, Rossi). Il nome più interessante tra gli under è quello di Francesco Nunziatini (2003), ex primavera Inter, originario di Grosseto, una mezzala mancina molto dinamica. La sorpresa potrebbe essere il bomber Edoardo Marzierli (1993), in doppia cifra negli ultimi due campionati di D.



SAN DONATO TAVARNELLE ★★

(4-3-3): Cardelli - Montini, GORELLI, SINIEGA, Carcani - Regoli, BOVOLON, NUNZIATINI (2003) - Russo, Mazierli, GALLIGANI.

In panchina: BIAGINI (2003); Ciurli, VIVIANI, Contipelli, FRADELLA, Brenna; CALAMAI, Borghi (giocatore del vivaio), ROSSI (2003), SEPE; Gerardini, UBALDI, MASCIA, Noccioli, GJANA (2003).

All. MAGRINI.

IL COLPO DI MERCATO: Galligani.