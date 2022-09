DIRETTA TESTUALE Calcio C San Donato Tavarnelle Rimini 1-1 FINALE

Sport

Rimini

| 15:19 - 04 Settembre 2022

Fantasy kit di San Donato Tavarnelle e Rimini (grafica di David Pellegrini e Riccardo Giannini).



San Donato Tavarnelle - Rimini 1-1



SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Cardelli - Alessio, Gorelli, Brenna, Carcani (80' Montini) - Sepe (65' Rossi), Bovolon (80' Regoli), Nunziatini (87' Calamai) - Russo, Noccioli (65' Mazierli), Galligani.

In panchina: Biagini, Ciurli, Contipelli, Siniega, Viviani; Borghi; Ubaldi, Gjana, Lozza.

All. Magrini.

RIMINI (4-3-3): Galeotti - Tofanari, Pietrangeli, Allievi, Regini - Delcarro (79' Pasa), Tanasa, Tonelli (46' Rossetti) - Gabbianelli (67' Rosso), Vano (69' Mencagli), Piscitella (67' Sereni).

In panchina: Zaccagno, Lazzarini; Panelli, Haveri, Acquistapace; De Rinaldis, Cherubini; Accursi.

All. Gaburro.



ARBITRO: Ramondino di Palermo.

RETI: 19' Vano, 62' Gorelli.

AMMONITI: Tonelli, Rossi.

ESPULSI: nessuno.



Inizio gara ore 14.30



a cura di Riccardo Giannini



Inizia da Montevarchi il campionato del Rimini, al ritorno tra i professionisti dopo due anni di purgatorio. L'avversario è un'altra matricola: il San Donato Tavarnelle.



Le scelte di formazione di mister Magrini: bomber Mazierli, reduce da un infortunio, lascia il posto a Noccioli. Due gli acquisti operati dalla società gialloblu il 1 settembre: il centravanti Ubaldi e il centrocampista Bovolon. Magrini sceglie di dare spazio dal primo minuto a quest'ultimo, affidandogli la regia. Cinque gli under in campo: il 2000 Noccioli, il 2003 Nunziatini, scuola Inter, il 2002 ex Samp Sepe e i terzini Carcani e Alessio.



Gaburro scioglie i ballottaggi: Delcarro preferito a Rossetti, Tanasa a Pasa, non ancora al 100% della forma. Vano parte dal primo minuto, anche se si alternerà con Mencagli al centro dell'attacco biancorosso.

Esordio di Regini nel ruolo di terzino sinistro. Out Lo Duca, Laverone e Santini.



PARTITI!



Rimini in completo nero con banda orizzontale biancorossa, completo giallo con inserti sfumati blu per i locali.



2' Delcarro subito in profondità per Vano, pescato in fuorigioco.



8' Spettacolare accelerazione di Piscitella sulla sinistra, Alessio in scivolata si rifugia in corner. É il primo calcio d'angolo della partita. Sul cross dalla bandierina si avventa Delcarro, che però non riesce a coordinarsi per il colpo di testa.



10' Un Rimini di qualità, con i terzini molto alti e continui scambi di gioco tra i centrocampisti. Il San Donato finora ben schierato e attento in fase difensiva.



15' Tanasa per Vano, che di controbalzo in diagonale chiama alla parata bassa il portiere Cardelli. Sicura la presa dell'estremo difensore toscano.



16' Carcani appoggia a Galligani, che di spalle alla porta si gira e calcia da posizione centrale. Palla fuori, nessun problema per Galeotti.



19' GOOOOOL RIMINI VANO!!! Sugli sviluppi del secondo corner fischiato a favore dei biancorossi, Tonelli recupera palla ai 35 metri, salta un avversario e pennella in area di sinistro. Allievi di testa fa sponda per Vano che da due passi, sempre di testa, infila sotto la traversa. Nulla da fare per Cardelli.



22' Prova una reazione il San Donato. Nulla di fatto sul primo calcio d'angolo per i locali.



32' Due tocchi di Tonelli e Piscitella a liberare Regini sulla sinistra, il terzino serve all'indietro a rimorchio Tanasa, il tiro viene rimpallato e finisce tra le braccia dell'attento Cardelli.



35' Velenosa punizione a giro di Russo che cerca Brenna, bravo Galeotti a far sua la palla in presa.



36' MIRACOLO DI GALEOTTI! Galligani in profondità per Russo, che calcia di destro in area. Galeotti alza in calcio d'angolo: che parata.



37' Tre angoli consecutivi per i locali. Il Rimini un po' in apprensione, in questa fase della gara sta soffrendo il ritorno dei toscani, che stanno mettendo in mostra le buone qualità degli attaccanti Galligani e Russo.



43' RIMINI PERICOLOSO! Lancio di Tofanari, Delcarro con una finta mette fuori causa Brenna e si guadagna lo spazio per lanciarsi a rete. Il centrocampista avanza, entrato in area defilato sulla destra crossa rasoterra per Vano. Il gol sembra fatto, ma un difensore chiude prodigiosamente in angolo.



FINE 1°T



La ripresa inizia con un cambio: Rossetti rileva Tonelli. Cambio tattico per il giallo subito a fine tempo per frenare una progressione di Russo?



47' Gabbianelli dalla bandierina batte corto per Piscitella, cross in area e colpo di testa di Vano, mira imprecisa.



54' Russo ci prova dai 25 metri con una sassata di destro che termina a lato. Buona prova dell'attaccante 25enne, scuola Lucchese.



55' Piscitella fa scarico per Gabbianelli, che sulla sinistra pennella verso il secondo palo. Delcarro interviene di testa, ma è in fuorigioco.



57' GALLIGANI! Percussione dell'attaccante sinistro del San Donato, che va al tiro da posizione defilata colpendo l'esterno della rete, ignorando compagni ben posizionati.



61' Retropassaggio sciagurato di Brenna che costringe Cardelli alla scivolata in rimessa laterale.



62' GOL SAN DONATO Calcio d'angolo da destra, palla a Carcani che qualche passo fuori dal vertice destro dell'area pennella in area: colpo di testa imperioso di Gorelli, nulla da fare per Galeotti.



64' CARDELLI SALVA! Reggini intercetta un lancio di testa e innesca la ripartenza di Piscitella, che si accentra e calcia a giro di destro. Cardelli ben piazzato respinge a mani aperte.



67' Gaburro cambia gli esterni d'attacco: dentro Sereni e Rosso.



73' COSA SBAGLIA MENCAGLI! Splendida palla in profondità di Delcarro per Mencagli, che scatta sul filo del fuorigioco, per poi sprecare con un tentativo di "cucchiaio" che termina a lato.



83' Cross di Tofanari, Mencagli cade in area, ma l'arbitro fischia fallo del centravanti biancorosso.



87' Qualche minuto di gioco per l'ex Rimini Calamai.



90' Cinque minuti di recupero, ma ora le squadre sembrano accontentarsi del pari.



91' Russo si lancia da solo ed entra in area, ma Cardelli esce in presa bassa facendo suo il pallone.



93' CARDELLI MIRACOLO! Il portiere vola in uscita e smanaccia un cross di Pasa, togliendolo agli attaccanti del Rimini. Che intervento!



Gara terminata dopo un minuto addizionale di recupero. Buon pari del Rimini contro un avversario sorprendente, che ha meritato pienamente il risultato.