Open day di pattinaggio artistico, freestyle e skateboarding a Riccione

Sport

Riccione

| 10:56 - 30 Agosto 2022

Alcuni atleti di pattinaggio.

Ripartono i corsi di pattinaggio per giovani atleti che vogliono avvicinarsi alle discipline: si aprono le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico, freestyle e skateboarding presso le strutture convenzionate. Al Pattinodromo di Riccione, in via Carpi (a fianco del Playhall) tutti i pomeriggi dalle 15,30 alle 19 dal 30 agosto per l'iscrizione ai corsi dell'anno 2022/2023. La documentazione necessaria all'iscrizione o alle prove gratuite è il certificato medico per l'attività sportiva non agonistica. Open day domenica 4 settembre dalle 17 alle 19, pista giardini.





Il Pattinaggio Artistico Riccione è un'associazione sportiva dilettantistica che opera da ben 40 anni sul territorio riccionese (1982-2022).

Il Pattinaggio Artistico Riccione organizza da molti anni manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale a Riccione, facendosi portavoce dei valori sportivi e del brand Riccione in Italia e all'estero.