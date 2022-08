Tennis, Open femminile: quarti per Bronzetti, Canini, Zanni e Bartoli

Sport

Rimini

| 09:58 - 30 Agosto 2022



I giocatori di casa assoluti protagonisti nel torneo nazionale Open maschile del Tennis Club Viserba dotato di 3.000 euro di montepremi, il memorial “Cristian Cavioli”. Conquistano un posto tra i primi otto Alessandro Canini, Diego Zanni, Alberto Bronzetti e Luca Bartoli che approfitta del forfait del 2.4 Juan Cruz Martin Manzano (n.4). Un poker di vittorie dei giocatori di casa che lascia ben sperare in vista del campionato di serie A2 che vedrà il Tc Viserba in campo dal prossimo ottobre. In bella evidenza negli ottavi anche Uladzislau Zhuk, allievo della Scuola Federale Sammarinese.

Direttamente nei quarti entrano in scena le principali teste di serie, nell’ordine il 2.1 Antonio Campo, i 2.2 Michele Vianello e Leonardo Taddia.

Tabellone finale, ottavi: Alessandro Canini (2.4, n.5)-Alessandro Sartori (2.7) 6-0, 7-5, Diego Zanni (2.5)-Nicola Filippi (2.5, n.8) 6-4, 6-3, Alberto Bronzetti (2.4, n.6)-Gianmaria Migliardi (2.6) 7-5, 6-3, Uladzislau Zhuk (2.4, n.7)-Jacopo Antonelli (2.6) 4-6, 6-2, 10-7.

Oggi quarti di finale dalle 10.