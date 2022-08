Rimini, muore investito dal treno a Rivabella

Cronaca

Rimini

| 07:45 - 30 Agosto 2022

Dramma poco prima dell'alba al passaggio a livello di Rivabella. Una persona è deceduta dopo essere stata investita dal treno. E' successo poco prima delle 6 del mattino di oggi, martedì 30 agosto, in via XXV Marzo. Non sono ancora state rese note le generalità della persona. Tra le ipotesi un probabile gesto volontario della vittima. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e la Polfer. Ripercussioni sul traffico ferroviario della linea cosidetta "via Ravenna". Il traffico, inizialmente sospeso tra Igea Marina e Rimini, è tornato regolare intorno alle 8.15. Trenitalia informa che sono stati cancellati un treno dell'alta velocità e tre regionali, mentre altri 7 regionali hanno subito limitazioni nel percorso e sono stati attivati bus sostitutivi. Ritardi accumulati fino a due ore per i convogli in transito, Av e regionali.