Giovane 16enne morta in incidente: mercoledì l'ultimo saluto a Giada

Attualità Repubblica San Marino | 07:14 - 30 Agosto 2022 Giada Penserini. San Marino e l’intero territorio riminese piangono la scomparsa di Giada Penserini, ragazzina morta ad appena 16 anni. I funerali si terranno mercoledì 31 agosto alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, a Gualdicciolo. La famiglia ha dato il consenso per l'espianto degli organi come ultimo atto d'amore. Il dramma si è consumato domenica notte (21 agosto) sulla strada Adriatica, all'altezza di Viserba Monte, quando ha perso la vita anche il 18enne Simone De Luigi. La 16enne è morta giovedì scorso all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo quattro giorni di agonia.











