Rimini Calcio, squalificati per un turno Laverone e Santini

Foto Rimini Calcio.

Squalifica per un turno ai giocatori del Rimini Lorenzo Laverone e Claudio Santini e al tecnico del Vicenza Francesco Baldini. E' quanto ha stabilito il giudice sportivo Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Marco Ravaglioli, nella seduta del 29 Agosto 2022, in riferimento alle infrazioni commesse nella gara amichevole Vicenza-Rimini.



Ecco le motivazioni.

LAVERONE LORENZO (RIMINI): per avere, al 27°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un contrasto aereo sgomitava in maniera violenta nei confronti del calciatore avversario.

SANTINI CLAUDIO (RIMINI) per avere, al 46°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti della tifoseria avversaria in quanto, dopo la segnatura di una rete su calcio di rigore, festeggiava sotto la curva occupata dai tifosi avversari facendo gesti provocatori e agendo in modo ingiurioso.

BALDINI FRANCESCO (L.R. VICENZA) per avere, al 27°minuto del secondo tempo tenuto una condotta non regolamentare in quanto, a seguito a seguito di un fallo subito da un calciatore della propria squadra, si alzava dalla panchina e entrava sul terreno di gioco dirigendosi verso il calciatore avversario. Dopo essere stato riportato in panchina dai suoi dirigenti, a seguito dell’espulsione abbandona il terreno di gioco.



Santini e Laverone salteranno la prima partita del campionato, la trasferta ci Montevarchi contro il San Donato Tavarnelle.



Sono stati punti con una ammenda di 500 euro i giocatori non espulsi, rei di essere stati ammoniti dall'arbitro durante la gara.

TANASA ANDREI (RIMINI)

ROSSETTI MATTEO (RIMINI)

PANELLI TOMMASO (RIMINI)

DALMONTE NICOLA (L.R. VICENZA)

IERARDI MARIO (L.R. VICENZA)

GRECO FREDDI (L.R. VICENZA)

BELLICH MARCO (L.R. VICENZA)