Rimini, l’ex assessore Gianluca Brasini entra nel cda di Italian Exhibition Group

Attualità

Rimini

| 18:27 - 29 Agosto 2022

Gianluca Brasini in IEG.

L’ex assessore allo sport e al bilancio del comune di Rimini nelle due amministrazioni guidate da Andrea Gnassi, Gian Luca Brasini, entra ufficialmente nel CdA di Italian Exhibition Group. sostituisce il dimissionario Marino Gabellini. “Il nuovo Consigliere – ha accettato la nomina e resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli azionisti. In sede di cooptazione, il Consiglio di Amministrazione ha verificato in capo a Gian Luca Brasini il possesso dei requisiti di legge e quelli di indipendenza definiti dall’art. 148 comma 3, del D.lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance“. Dal primo settembre Lucia Cicognani sarà invece Dirigente .

L’annuncio arriva nel giorno in cui il Cda ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022. Una relazione che evidenzia come il settore fieristico-congressuale sia tornato al centro delle scelte di investimento promozionale delle aziende e si avvii a tornare ai livelli pre-pandemici. Nel semestre i Ricavi totali consolidati sono stati 72,7 milioni di euro rispetto ai 7,0 milioni di euro del primo semestre 2021; l’EBITDA1 si è attestato a 3,4 milioni di euro, in miglioramento di 17,5 milioni di euro rispetto al primo semestre 2021. Mentre l’EBITDA Adjusted2 a 5,7 milioni di euro, in miglioramento di 19,3 milioni. Il risultato netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo è stato invece di -5,2 milioni di euro rispetto alla perdita di 25 milioni dello stesso periodo 2021. Infine la posizione finanziaria netta è di 117,3 milioni di euro.