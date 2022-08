Cronaca

Misano Adriatico

| 18:26 - 29 Agosto 2022

Il luogo dell'incidente.

Incidente stradale tra un'Audi A3 e una Kawasaki. Ferito il conducente della moto. Rilievi e accertamenti da parte delle forze dell'ordine per accertare dinamica e responsabilità del sinistro, avvenuto lungo Via Nazionale Adriatica Interna, all'altezza del civico 140, poco dopo le 18 di oggi. Forse una distrazione o il mancato rispetto della precedenza all'origine del sinistro che ha portato al ferimento del centauro che non è in pericolo di vita.