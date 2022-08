Calcio B, Bisoli il nuovo tecnico del Sud Tirol. Danilo Chiodi il preparatore atletico

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:22 - 29 Agosto 2022

Danilo Chiodi e Pierpaolo Bisoli.

Il nuovo allenatore dell'F.C. Südtirol è Pierpaolo Bisoli. Lo comunica il club altoatesino dopo la recente sconfitta 4-0 contro la Reggina, sulla propria homepage.

Il tecnico, 55enne, proviene dall'esperienza alla guida del Cosenza, nel campionato di serie B 2021-2022. Ha assunto la guida tecnica dei silani nel febbraio scorso, conquistando la salvezza ai playout. Bisoli si è legato all'FCS con un contratto annuale, vale a dire fino al 30 giugno 2023, con opzione per il secondo anno.

Pierpaolo Bisoli dal 2008 al 2010 è allenatore del Cesena che porta prima in serie B, poi in Serie A. Nell'estate del 2010 diventa l'allenatore del Cagliari nella massima serie. Poi ancora nella massima serie, con Bologna.

Torna al Cesena nel settembre del 2012 e nella stagione 2013-2014 ottiene la promozione nella massima serie vincendo i playoff. Nella sua carriera il tecnico ha allenato nella serie cadetta Perugia, Vicenza e Cremonese. Nella stagione 2017-2018 ottiene la promozione con il Padova in Serie B. Il 5 marzo 2020 assume la guida della Cremonese. Bisoli a Bolzano si avvarrà della collaborazione dell'attuale staff tecnico biancorosso, a cui si aggiunge il preparatore atletico di Bellaria Danilo Chiodi, già a lungo al Rimini Calcio.