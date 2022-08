L’ex premier Conte fa tappa a Rimini mercoledì mattina 31 agosto

Attualità

Rimini

| 17:04 - 29 Agosto 2022

Marco Croatti e Giuseppe Conte.

"E' ufficiale": il presidente del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, farà tappa a Rimini nella mattina di mercoledì 31 agosto". A darne notizia i due referenti regionali del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti e Gabriele Lanzi. A darne notizia i due referenti regionali del MoVimento Marco Croatti e Gabriele Lanzi.



"Come noto, questa campagna elettorale sarà particolarmente atipica - scrivono in una nota - Il pochissimo tempo a disposizione e i numerosi impegni televisivi e sui maggiori quotidiani nazionali, non consentiranno al Presidente Giuseppe Conte di girare tutti i territori. Proprio per questo siamo particolarmente orgogliosi della decisione di fare tappa a Rimini, ulteriore dimostrazione di quanto sia alta la sua attenzione e quella del MoVimento 5 Stelle nei confronti dell’Emilia-Romagna."



Conte avrà modo di incontrare cittadini e simpatizzanti, raccontare i risultati raggiunti dal MoVimento in questi anni di Governo e spiegare gli obiettivi futuri.