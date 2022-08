Marina centro, l’accoltellatore si difende ma resta in carcere: "Ho reagito a un’aggressione"

Cronaca

Rimini

| 16:10 - 29 Agosto 2022



Il gip Lucio Ardigò questa mattina (lunedì 29 agosto) si è recato nel carcere di Rimini per sottoporre a interrogatorio di garanzia il 30enne albanese, fermato dopo l'accoltellamento in via Alfieri. L'uomo resta in prigione: l'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio. È stato arrestato all'alba di venerdì per aver aggredito con un coltello un 38enne italiano domiciliato a Rimini, ferendolo al braccio e all'addome sfiorando il fegato. L'aggredito è stato ricoverato in ospedale. La lite è nata in via Alfieri a Marina Centro, (vedi notizia) all’origine dello scontro ci sarebbe la richiesta, ignorata, di fare meno rumore da parte di un uomo, rivolta ai clienti di un locale, tra essi l'indagato. Quest'ultimo, difeso dall'avvocato Umberto De Gregorio, ha ammesso di aver preso e usato il coltello, ma ha detto di averlo fatto per "legittima difesa". Sul posto oltre all'ambulanza del 118 erano intervenuti i carabinieri.