Repubblica San Marino

| 14:37 - 29 Agosto 2022

In queste ore il Victor San Marino ha concluso la propria campagna acquisti per la stagione 2022/2023.

Ingaggiati il portiere italiano Matteo Forti, classe 2001, ex Chieti, Lanciano e Santarcangelo, e il difensore italiano Riccardo Gramellini, classe 2004, proveniente dalla Primavera del Cesena.

Sul fronte delle cessioni, invece, è stato dato in prestito per una stagione al Novafeltria il centrocampista sammarinese Filippo Pasolini, classe 2003.