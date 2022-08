Ruba una bicicletta da uno stabilimento balneare, in tasca aveva pure un coltello

Cronaca

Domenica mattina, il personale della Polizia di Stato di Rimini, ha tratto in arresto un cittadino marocchino responsabile del reato di furto in concorso. Nello specifico, alle ore 11.20 circa una volante della Questura di Rimini transitando sul lungomare Spadazzi, ha sottoposto a controllo un uomo a bordo di una bicicletta; nello stesso frangente gli operatori sono stati raggiunti da un soggetto, il quale accusava l’uomo fermato di avergli poco prima rubato la bicicletta, sostenendo anche che il fatto, era stato notato da due bagnanti.



Quest’ultimi, giunti nei pressi del luogo del controllo, riconoscevano l’autore del furto e riferivano di averlo visto, unitamente ad un altro connazionale, maneggiare in modo furtivo nei pressi della bicicletta presso lo stabilimento balneare numero 129. Durante il controllo, in uso allo straniero, è stato rinvenuto anche un coltello multiuso con lama metallica di 6 cm.



In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva tratto in arresto in attesa del rito direttissimo che si terrà in data odierna. Inoltre, l’uomo veniva indagato in stato di libertà per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.