L'anniversario: 40 anni fa la visita di Giovanni Paolo II a Rimini

Attualità

Rimini

| 13:06 - 29 Agosto 2022

Quarant'anni fa esatti, il 29 agosto 1982, ha avuto luogo a Rimini la storica visita di papa Giovanni Paolo II alla terza edizione del Meeting di Cl, seguita da una messa a San Marino e da una preghiera sul molo del capoluogo romagnolo. "La pace oggi è gravemente minacciata", disse all'epoca il papa nel discorso tenuto nei padiglioni della fiera in cui invitava i partecipanti a costruire "la civiltà dell'amore", una "civiltà che nasca dalla verità". Ad accompagnarlo nella visita, l'ex presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli Emilia Guarnieri. "Mai ci saremmo immaginati che il papa decidesse di venire a Rimini", ricorda oggi. "Fu un'emozione grandissima che lasciò un segno che negli anni abbiamo sempre più compreso", in particolare "quest'anno in cui è così evidente l'odio, la divisione". Ebbene, lui ci ha detto già "quarant'anni fa: costruite la civiltà della verità e dell'amore senza stancarvi mai". Nei video dell'epoca il papa scherza al microfono con la gente, intona i canti, risponde a braccio alle domande del pubblico. "Andò nelle cucine, salutò i volontari uno per uno", dice Guarnieri, che lo accompagnò nel tragitto tra i padiglioni, ricordando il carisma del Santo. In via della Fiera si radunò una folla di gente rimasta fuori dall'auditorium. "Allora lui disse: andiamo a salutarli". Venne allestita una postazione con microfono improvvisata su un balcone che affacciava all'esterno. "Disse: non c'è bisogno di essere nel salone per fare la Comunione. E così anche quelli che erano fuori si sentirono abbracciati". In un incontro successivo a Castel Gandolfo il papa disse a una delegazione del Meeting, "voi fate una cultura di frontiera". Fu "uno slancio di apertura - prosegue Guarnieri - che oggi viviamo seguendo papa Francesco. Questo slancio di oggi è stato anticipato profeticamente da Giovanni Paolo II".