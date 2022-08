Santarcangelo per i bimbi chiude con una serata dedicata a Calvino

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 11:54 - 29 Agosto 2022

Un momento dello spettacolo.

Saranno le opere di Italo Calvino e la rassegna Santarcangelo per i bimbi a chiudere gli eventi dello Sferisterio 2022.

Martedì 30 agosto alle ore 21, al Museo Etnografico la Compagnia Tanti Così Progetti porterà infatti in scena uno spettacolo realizzato con figure di carta tratte da due mazzi di Tarocchi, quello Visconteo e quello più popolare di Marsiglia, che nasce dalla lettura del libro “Il Castello dei destini incrociati”.

Le due storie rappresentate sono invece tratte dalla raccolta “Fiabe Italiane". Nella prima, “L’Orco con le penne”, un Re sta male e necessita di una penna dell’Orco per guarire: NobilFante di Bastoni, suo fedele Consigliere, si incarica di procurargliela e intraprendere un viaggio ricco di incontri e avventure.

La seconda fiaba, “I due comprimari mulattieri”, racconta le vicende dei due soci CompareMatto e CompareFante di Bastoni, che un giorno decidono di fare una scommessa: “aiuta di più Dio o il Diavolo?” e come si può ben capire, da quel momento cominciano i loro guai.

L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione: in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al Supercinema.