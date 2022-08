Pietracuta: ubriaco alla guida, con l'auto finisce contro un cartello stradale

Cronaca

Novafeltria

| 11:21 - 29 Agosto 2022

Controlli dei Carabinieri di Novafeltria.

Alla guida in stato di ebbrezza perde il controllo dell'auto e abbatte un cartello stradale. E' successo nello scorso weekend sulla Marecchiese all'altezza di Pietracuta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Novafeltria. Dai controlli è risultato che l'uomo aveva un tasso alcolico di 1,10. La patente è stata ritirata.



Durante il weekend i militari della Stazione di Novafeltria hanno controllato 70 veicoli, identificato 95 persone ed ispezionato 10 esercizi pubblici.



Un 28enne straniero che stava passeggiando a Campiano di Talamello, alla vista dei Carabinieri ha manifestato segni di nervosismo. Dal controllo è saltato fuori un involucro di cellophane con all'interno della cocaina. Un 20enne nei pressi della scuola media di Villa Verucchio, è risultato in possesso di hashish. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.



Continuano le segnalazioni ai Carabinieri di Novafeltria rispetto ai 'motorini rumorosi'. I militari hanno effettuato diversi controlli nelle ore notturne, identificando e multando quattro giovani, residenti in Valmarecchia. I ragazzi, a bordo dei ciclomotori, circolavano nottetempo per le strade di Novafeltria provocando apposta rumori molesti con i loro motorini.



"I servizi continueranno anche nei prossimi giorni, anche nel corso della settimana" si legge nella nota dell'Arma "al fine di aumentare l’attività preventiva, garantire il controllo della circolazione stradale che nei weekend è sempre più intensa ed implementare la percezione della sicurezza da parte dell’intera comunità."