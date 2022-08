Vela: due giovani riminesi si laureano Campioni d'Europa

Sport

Rimini

| 10:33 - 29 Agosto 2022

Vittorio Collini e Diego Severi.

Straordinario risultato ottenuto dall’equipaggio formato da Diego Severi e Vittorio Collini dello Yacht Club Rimini al Campionato Europeo della categoria Rsfeva, aggiudicandosi il gradino più alto del podio.



Una gara molto combattuta, quasi 80 imbarcazioni alla partenza hanno partecipato questo weekend dal 25 al 28 agosto al Campionato Europeo che si è tenuto nella Repubblica Ceca sul lago di Lipno.



Al termine delle 6 regate i giovani atleti si sono classificati al primo posto, vincendo 3 delle 6 prove disputate, seguiti da un equipaggio Ceco e un equipaggio Estone.



Alla regata ha preso parte anche un altro equipaggio dello Yacht Club formato da Andrea Fontanot e Ludovica Baschetti, che si sono classificati ventunesimi.



L’imbarcazione in gara in questo campionato è un Rsfeva, una deriva per giovanissimi con equipaggio formato da due ragazzi. I vincitori sono rispettivamente del 2009 e del 2010.



Luca D’Apote, direttore sportivo dello Yacht Club, complimentandosi con i giovani atleti, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questo risultato che è figlio di tanto impegno da parte del nostro Club, dei nostri allenatori, tra i quali Chiara degli Angioli che ringrazio particolarmente, e dei nostri ragazzi. Promuovere e divulgare il più possibile lo sport della vela è il motivo per cui è nato il nostro club e questo risultato, insieme a tanti altri conquistati in questi pochi anni, ci dice che stiamo lavorando bene. Continueremo in questa direzione, cercando di coinvolgere sempre più ragazzi, avvicinandoli al mare che è anche una sana e meravigliosa scuola di vita”.



Per festeggiare i prossimi giorni sarà organizzata nella sede dello YCR una festa con gli associati e con gli amici.