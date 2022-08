Calcio D, Coppa Italia: United Riccione al secondo turno. Sammaurese ko: 1-0

Sport

Riccione

| 00:37 - 29 Agosto 2022

Il rigore di D'Antoni.

Al Calbi di Cattolica lo United Riccioen peiga 1-0 la Sammaurese e accede al secondo turno di Coppa Italia: in settimana si conosceranno date e abbinamenti.

Primo tempo equilibrato con una lunga fase di studio senza particolari emozioni. Partita che si accende solo dopo la mezz’ora. Al 37’ la miglior occasione della Sammaurese con Merlonghi che beneficia di un’incertezza difensiva e da posizione defilata fuori dall’area di rigore tenta la conclusione a giro trovando una miracolosa risposta di Pezzolato. Pochi minuti dopo l’ennesima galoppata di Ferrara costringe Piretro al fallo da rigore che Paccagnella di Bologna assegna. Sul dischetto si presenta D’Antoni che regala il vantaggio ai suoi. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per un’altra occasione ospite con Casadio che raccoglie palla in area e calcia di prima intenzione verso Pezzolato trovandolo ancora pronto e decisivo.

La ripresa si apre con un’altra grande parata di Pezzolato che devia sul palo una punizione dal limite di Bonandi. Dall’altro lato del campo è D’Antoni a calciare dal centro dell’area trovando pronto Piretro. La partita si avvia verso il finale con una buona serie di iniziative dello United Riccione che però non trova il gol del raddoppio, dall’altra parte, al 40’ Maltoni conclude da posizione defilata e non trova né lo specchio né l’intervento di Cremonini. Al 42’ la punizione di Ferrara è alta di poco sopra l’incrocio, due minuti dopo D’Antoni spara alto sullo scambio con Abonckelet. Dopo cinque minuti di recupero lo United Riccione conquista vittoria e passaggio del turno.

Lo United Riccione, concluso il ritiro di Carpegna, preparerà sul Campo di Spontricciolo (Riccione), a partire da martedì, la partita d'esordio di domenica prossima 4 settembre contro la Pistoiese in programma per le 15 al Melani di Pistoia.





Il tabellino



UNITED RICCIONE – SAMMAURESE 1-0



UNITED RICCIONE (4-3-3): Pezzolato; Contessa, Scrosta, Manfroni, Cavallini; Panaioli (34’st Gambino), Benedetti, Lordkipanidze (23’st Abonckelet); Ferrara (43’st Padovan), D’Antoni (45’st Biguzzi), Zappa (37’st Silvestri).

A disp.: De Fazio, Colacicchi, Colombo, Capicchioni. All.: Gori



SAMMAURESE (4-3-3): Piretro; Bolognesi, Maggioli, Benedetti, Masini; Casadio (43’st Angelini), Scarponi, Haruna (8’st Maltoni); Barbatosta (28’st Misuraca), Merlonghi (35’st Cremonini), Bonandi (28’st Romano).

A disp.: Zavatti, Canalicchio, Gianferrari, Bonafede. All.: Martini



Arbitro: Paccagnella di Bologna

Reti: 42’ D’Antoni (rig)

Note. Ammoniti: Benedetti, Piretro, Pezzolato.