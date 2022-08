Calcio Eccellenza, il Cattolica si fa rimontare dalla Savignanese: 1-1

Sport

Cattolica

| 19:54 - 28 Agosto 2022

L'esultanza della Savignanese (foto Savignanese).

Finisce 1-1 al Calbi tra Cattolica e Savignanese. Dopo un buon avvio gialloblù, condito da una punizione dal limite di Tola, sono i padroni di casa a sbloccare la gara al minuto 28 con Pantaleoni, che sfrutta un lancio da dietro e supera in pallonetto Papi. La squadra di mister Montanari non ci sta e si appella a Protino, vicino al pareggio nel giro di due minuti prima costringendo la difesa al corner e, sul conseguente calcio d’angolo, il portiere giallorosso ad un miracolo.



Ad inizio ripresa i ragazzi di Montanari provano ancora a impattare, ma Pacchioni (56′) non trova lo specchio e Osayande invece obbliga Del Prete superarsi di nuovo (60′). Passano i minuti e gli attacchi proseguono, tuttavia le inzuccate di Pacchioni non hanno fortuna e Protino a pochi passi calcia sull’estremo difensore del Cattolica. La porta dei locali pare stregata, ma al 76′ Osayande impatta sfruttando un ottimo passaggio filtrante di Bascioni. Finale di gara acceso, in cui la Savignanese potrebbe addirittura vincere, ma Sberlati, appena entrato, viene fermato dal fuorigioco.



Il tabellino

Cattolica: Del Prete, Maretti (46′ Vico), Giosuè (62′ Monetto), Ariyo (80′ Lo Bianco), Rea, Zaghini, Cuomo (70′ Renzi), Togni, Pantaleoni, Gambino, Gravina. A disp: Stella, Bergnesi, Palumbo, Bardereggia, D’Andrade. All Zanini



Savignanese: Papi, Mazzarini, Mazza, Sbrighi, Lambertini, Tola (46′ Stacchini), Farabegoli (65′ Bascioni), Nicolini, Pacchioni (86′ Sberlati), Protino, Osayande. A disp: Semprini, Paganelli, Franchini, Possenti, Cassani, Pianini. All Montanari



Reti: 28′ Pantaleoni, 76′ Osayande



Note. Ammoniti: Rea, Vico, Cassani, Sbrighi, Pantaleoni.