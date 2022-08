Calcio Eccellenza, il Victor San Marino esulta all'esordio: 1-0 al Russi

Sport

Repubblica San Marino

| 19:32 - 28 Agosto 2022





Il Victor San Marino comincia con il piede giusto la nuova stagione: all’esordio del Campionato di Eccellenza arriva per i biancazzurri un’importante e meritata vittoria contro il Russi. All’Acquaviva Stadium, il risultato finale è di 1-0; decisiva la rete di Ekwalla Dioh, su cross dalla sinistra di Alberto Malo, a due minuti dal termine del primo tempo.

Osservato, prima della partita, un minuto di silenzio volto a ricordare Giada Penserini e Simone De Luigi, due giovani sammarinesi venuti a mancare prematuramente in seguito a un incidente stradale a Viserba (Rimini).

Il prossimo impegno dei titani sarà domenica 4 settembre 2022 nella tana della Comacchiese (calcio d’inizio allo stadio Raibosola è fissato per le ore 15.30).



Il tabellino



Victor San Marino-Russi 1-0

VICTOR SAN MARINO: Pazzini; Lombardi (36’ st Tosi), De Queiroz, Monaco; Manuelli (40’ st Mengucci), Lazzari (40’ st Mazzavillani), Santoni, Stellacci; Malo (30’ st Sabba), Ambrosini; Dioh (21’ st Marra). A disp. Munari, Morelli, Mantovani, Tiraferri. All.: Cassani.

RUSSI: Sarini; Bezzi (11’ st Brigliadori), Gualandi, Rossi, Manara; Giunchi (11’ st Benini), Ferretti, Calderoni (27’ st Amaducci), Saporetti; Garavini, Nisi. A disp. Catalano, Guarino, Santomauro, Tunde, Vultaggio. All.: Farneti.

Arbitro: Arienti di Cesena.

Rete: 43’ pt Dioh.

Note. Ammoniti: Bezzi, Manuelli, Lombardi, Rossi, De Queiroz.