Lettori: Borgo Marina nel degrado tra spaccio e persone poco raccomandabili

Attualità

Rimini

| 08:09 - 29 Agosto 2022

Via Gambalunga da piazza Ferrari.

Rimini, allarme in zona palazzo Fabbri lato via Cattaneo: è un covo di spacciatori - è la denuncia di un nostro lettore - operativi anche di giorno. "Le forze dell’ordine non esistono e gli stranieri la fanno da padrone" continua il nostro lettore "Poi se si prosegue lungo via Gambalunga verso mare, la compravendita di droga è alla luce del sole. Un pessimo biglietto da visita, specie se si fa una passeggiata in famiglia". Nel racconto del nostro lettore, invece di godersi una piacevole camminata nel bellissimo centro di Rimini, si è costretti ad assistere ad uno spettacolo in alcune vie di Borgo Marina a dir poco raccapricciante: "non mancano incontri con pusher e persone poco raccomandabili. Non serve essere Sherlock Holmes per capire che c'è spaccio e degrado".